У Македонії спалахнула нова хвиля fake news напередодні референдуму про зміну назви

Противники зміни назви країни і подальшого вступу в НАТО та ЄС створили фейкові акаунти в соціальних мережах для того, щоб закликати виборців не підтримувати референдум.

Македонія переживає нову хвилю fake news і пропаганди в соціальних мережах напередодні історичного референдуму з питання зміни назви країни, який пройде 30 вересня.

На загальнонародному голосуванні громадянам потрібно вирішити, чи хочуть вони змінити назву країни на «Північну Македонію». Від цього залежить майбутнє членство в НАТО і ЄС, нагадує видання Newsweek.

Як зазначається, противники зміни назви країни і подальшого вступу в НАТО і ЄС створили фейкові акаунти в соціальних мережах для того, щоб закликати виборців не підтримувати референдум.

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«Бойкотують референдум. Не руйнуйте Македонію», — йдеться в повідомленнях, які також з'являються в якості реклами на фальшивих новинних сайтах.

У матеріалі наголошується, що деякі експерти стверджували, що за цими зусиллями може стояти Росія, яка була категорично проти майбутнього членства Македонії в НАТО. Між тим, на Заході лідери європейських держав, в числі яких президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель і голова Пентагону Джеймс Меттіс, закликали македонців проголосувати за зміну назви країни.