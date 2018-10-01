На провальному референдумі у Македонії більшість підтримала перейменування країни

За підтримку зміни назви країни проголосували 91,38 відсотка учасників, проти були 5,63 відсотка. Але явка склала лише 36,83 відсотка за необхідних 50-ти.

На референдумі про нову назву Македонії цю зміну підтримали понад 90 відсотків його учасників, та сам референдум вважається таким, що не відбувся.

Про це свідчать результати Державної виборчої комісії за результатами підрахунків голосів із 97,5 відсотків дільниць, передає Радіо Свобода.

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За підтримку зміни назви країни на цей час проголосували 91,38 відсотка учасників, проти були 5,63 відсотка. Але явка склала лише 36,83 відсотка. Для того, щоб референдум був визнаний чинним, у ньому мали взяти участь не менш ніж 50 відсотків від усіх зареєстрованих виборців. Голова Держвиборчкому Олівер Деркоський уже заявив: «Очевидно, що на цьому референдумі рішення не ухвалене».

На референдум було винесене питання: «Ви підтримуєте членство в ЄС і НАТО, приймаючи Договір між Республікою Македонією і Грецькою Республікою?» Цей договір, укладений у червні, передбачає зміну назви держави на Північну Македонію, після чого Греція обіцяє розблокувати вже підготований вступ країни в НАТО і переговори про її вступ до Європейського союзу.

Для того, щоб цей договір набув чинності, незалежно від результатів референдуму, парламент Македонії має внести зміну до Конституції країни про її назву принаймні двома третинами голосів законодавців.