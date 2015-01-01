У Радбезі ООН 1 січня розпочали роботу нові непостійні члени

Вони змінять Австралію, Аргентину, Люксембург, Південну Корею і Руанду і будуть представлені в ключовій структурі ООН до 31 грудня 2016 року, передає телеканал 24.

Читайте такожРада Безпеки ООН відхилила резолюцію щодо Палестини

Всього до складу Ради Безпеки ООН входять 15 держав, 5 з них - Китай, Великобританія, США, Росія і Франція - представлені в ній на постійній основі. Інші 10 місць щорічно оновлюються наполовину. Вибори непостійних членів відбуваються щоосені в Генеральній асамблеї всесвітньої організації.