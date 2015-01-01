У Радбезі ООН 1 січня розпочали роботу нові непостійні члени
23:56, 01 січня 2015Світ
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У Раді Безпеки ООН приступають до роботи 5 нових непостійних членів - Ангола, Венесуела, Іспанія, Малайзія, Нова Зеландія.
REUTERS
Вони змінять Австралію, Аргентину, Люксембург, Південну Корею і Руанду і будуть представлені в ключовій структурі ООН до 31 грудня 2016 року, передає телеканал 24.
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Всього до складу Ради Безпеки ООН входять 15 держав, 5 з них - Китай, Великобританія, США, Росія і Франція - представлені в ній на постійній основі. Інші 10 місць щорічно оновлюються наполовину. Вибори непостійних членів відбуваються щоосені в Генеральній асамблеї всесвітньої організації.
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