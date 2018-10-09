Foreign Policy: Проблема не у брехні Росії, а в тому, чому їй вірять

Попит на політизовану і упереджену інформацію зростає через відсутність критичного мислення і медіа-грамотності у суспільства.

В 1934 році журналіст і новеліст Аптон Сінклер балотувався на пост губернатора від руху «Кінець бідності в Каліфорнії» (EPIC).

Він пропонував дуже прогресивну програму змін, в яку входило запровадження пенсій, збільшення податків на доходи й нерухомість для заможних мешканців штату Каліфорнія, створення державної мережі кооперативів, які будуть наймати безробітних. Лідерів бізнесу і профспілок тоді стривожили соціалістичні елементи його програми. Тому вони вклали чотири мільйони доларів у підтримку чинного губернатора Френка Мерріама.

Ці гроші були використані на просування брехні й дезінформації через листівки, радіоточки, статті в газетах, а також через новий медіа-винахід – політичну агресивну рекламу, яку транслювали перед фільмами в каліфорнійських кінотеатрах, пише Foreign Policy.

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В роликах актори, які вдавали простих громадян, читали спеціально написані рядки з брехнею про рух EPIC і Сінклера. Такі фейкові новини тих часів виявилися дуже ефективними. Мерріам легко переміг свого опонента. Перед виборами Сінклер написав скаргу в Конгрес з вимогою розслідувати те, що він називав «помилковою пропагандою», додаючи: «Симпатизуєте ви мені й моїй платформі чи ні – це не важливо». Він додав, що якщо кіноіндустрія «може бути використана для впливу на виборців справедливо, її можуть використати для цього і несправедливо». Жодного розслідування тоді не було. Кампанії впливу і дезінформації стали нормальною частиною виборів у США.

Роль дезінформації у виборчих кампаніях і того, як вона транслюється і поширюється, а також як вона впливає на виборців стала темою для національного обговорення в Америці після президентських виборів 2016 року. Найчастіше винуватцями називають Росію, Іран і Китай. Розвідувальні управління США, комітети з питань розвідки обох палат Конгресу, спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер дуже ретельно документують російські зусилля таємно підірвати американський демократичний процес.

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В серпні, тим часом, компанія FareEye, яка займається проблемами кібербезпеки, описала «з певною впевненістю» те, як Іран використав соціальні мережі для «просування політичних підходів, які співпадають з іранськими інтересами». Опираючись на звіт компанії, Facebook видалив 652 сторінки, групи й облікові записи за «скоординовану неналежну поведінку». Зрештою, виступаючи перед Радою безпеки ООН, президент США Дональд Трамп заявив, що «Китай намагався втрутитися в наші середньострокові вибори, які пройдуть у листопаді 2018 року, проти моєї адміністрації». Коли його запитали про докази, він сказав: «У нас є докази. Вони будуть оприлюднені». Але при цьому Трамп всіх спантеличив, назвавши лідера Китаю Си Цзиньпіна своїм «другом».

Але якщо придивитися до всіх цих обвинувачень, виникає відчуття відсутності точності у тому, що саме вважається неприйнятною поведінкою, яку потрібно заборони. Заявлені цілі «ворогів» змішуються з їхніми реальними діями. Приміром, розвідувальні служби США застерігають про прагнення Росії «підірвати ліберальний демократичний порядок на чолі з Америкою» так, ніби це вже злочин. Це ж можна закинути й чинному американському лідеру, який, схоже, переслідує ту ж мету, коли принижує союзників, ухвалює протекціоністські торговельні політичні підходи, розбурхує націоналізм і публічно хвалить автократичних лідерів.

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Схожим чином, Комітет з питань розвідки Палати представників у звіті вказав, що з 2015 року Москва «намагалася посіяти розбрат в американському суспільстві й підірвати нашу віру в демократичні процеси». Але перше американці зробили й самі. А таємні політичні оперативники втілили друге ще за довго до появи соціальних мереж.

Про те, як інтернет став інструментом для досягнення політичних і соціальних цілей, добре написали експерти з питань оборони П. В. Сінгер і Емерсон Брукінг у своїй книзі «Наче війна: перетворення соціальних мереж на зброю». Розклавши по полицях всю ненависть, брехню і державну пропаганду, а також державний моніторинг, який уможливив інтернет, книга стала неумисне тривожною. Але зважаючи на те, як страшні історії викриваються, повідомляються, а потім швидко забуваються, автори зауважують, що дуже важко оцінити наслідки для громадських свобод, особистої безпеки, політики й навіть національної безпеки чи зовнішньої політики.

У вимірі безпеки й дипломатії книга робить досить сміливу заяву: стратегічне використання інтернету, а особливо соціальних мереж, схоже на війну. А отже, зараз це головне поле бою світу. І всі ми мимоволі стали або цілями, або комбатантами. Це твердження досить незручне для всіх, хто виріс, вивчаючи кінетичні тактики бою і балансування між цілком фізичними силами. Але інтернет дуже сильно підвищив значення інформації. Доказ цьому те, як політики й військові лідери постійно намагаються й успішно використовують її. Вони більше не можуть недооцінювати іноземні спроби вплинути на населення їхніх країн. Тут або ви формуєте сприйняття громадян, або хтось інший це зробить за вас.

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Інтерпретація таких зусиль залежить від джерела, умислу поширення повідомлень і толерантності до лицемірства. Як зауважив професор Гонконгського університету Дов Левін, колишні найбільші світові сили: СРСР/Росія і США, - за період з 1946 до 2000 року прямо чи приховано втрутилися у 117 виборчих кампаній з 938 по всьому світу.

Небезпечний байкар для одних – це сміливий «правдоруб» для інших. Аналогічним чином, поширення правдивої інформації одними може бути перетворенням її на зброю для інших. Проблема, яку американці ігнорували останні 20 місяців, в тому, чому суспільство так сильно повірило і кинулося поширювати брехню з Росії, Китаю чи Ірану.

Політики й дослідники вирішили звалити вину у розколі суспільства в США на зовнішніх ворогів. Але це все одно, що намагатися скоротити поширення наркотиків, зосередившись суто на іноземних виробниках (забувши, звісно, що велика кількість наркотиків виробляється і в середині країни). Апетити до вибіркової, упередженої чи політизованої інформації зростають. І цей тренд продовжиться, зважаючи на рівень інформаційної грамотності американського суспільства, його критичного мислення і політизованості. Країна не може просто так взяти й змити всі свої упередження.