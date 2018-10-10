Звіряче вбивство журналістки в Болгарії: підозрюваного румуна українського походження відпустять на свободу

Громадянин Румунії буде відпущений на свободу без пред'явлення звинувачень.

У Болгарії поліція затримала громадянина Румунії українського походження в рамках розслідування жорстокого вбивства журналістки Вікторії Марінової.

Начальник поліції міста Русе Теодор Атанасов розповів, що чоловіка затримали на 24 години, правоохоронці перевіряють його алібі. Про це повідомляє Reuters.

Трохи пізніше Атанасов повідомив, що громадянин Румунії буде відпущений на свободу без пред'явлення звинувачень.

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"Наша робота триває. Поки немає фактів і обставин, про які ми можемо оголосити. Румунський громадянин повинен бути звільнений», - сказав глава поліції Русе.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в місті Русе в Болгарії вбили 30-річну журналістку Вікторію Марінову. Її побили, зґвалтували і задушили. Під час останнього випуску програми, яку вела Марінова, вона представила двох журналістів, які розслідують можливі випадки корупції, до яких були залучені кошти Євросоюзу. Ведуча сказала, що її програма проведе аналогічні розслідування.

Слідство розглядає кілька версій вбивства Марінової. Мова йде про випадковий напад і про вбивство, яке пов'язане з її роботою.