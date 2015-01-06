Суд у Москві відмовився розглядати скаргу на порушення Навальним домашнього арешту

6 січня представник суду повідомив, що норми Кримінально-процесуального кодексу не передбачають розгляду таких документів після винесення вироку, передає Радіо Свобода.

ФСВП направила скаргу щодо Навального після того, як він у понеділок зрізав електронний браслет і заявив, що не буде дотримуватися умов домашнього арешту. Своє рішення російський опозиціонер пояснив тим, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може використовуватися щодо нього, оскільки суд уже виніс йому вирок, який не пов'язаний із відбуванням покарання у місцях позбавлення волі.

Причому Навальний зазначив, що він досі не отримав копії рішення суду, яку, за законом, йому повинні були надати протягом п'яти діб. Через відсутність вироку адвокати Навального не можуть його оскаржити.

Читайте такожУ Москві затримали більше 200 демонстрантів, у тому числі Навального

Замоскворецький суд Москви 30 грудня 2014 року визнав винними братів Навальних у розкраданні коштів компанії "Ів Роше". Олексій Навальний отримав три з половиною року умовного позбавлення волі, його брат Олег був засуджений до такого ж терміну у колонії загального режиму.

У той самий день у Москві на Манежній площі відбулося "народне зібрання" на підтримку братів Навальних. У несанкціонованій акції, за різними даними, взяли участь від півтори до п'яти тисяч осіб. Олексія Навального, який ішов на акцію, затримала і доставила додому поліція. Федеральна служба виконання покарань направила повідомлення про порушення Навальним домашнього арешту, однак суд відхилив документ, посилаючись на те, що вирок опозиціонеру вже винесено.