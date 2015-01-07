Поліція вже встановила особи підозрюваних в організації теракту в Парижі

Про це повідомляє низка французьких видань з посиланням на джерела в поліції. У той же час, офіційно слідство не коментує дану інформацію, пише Європейська правда.

Reuters стверджує, що розшукується двоє братів віком більше 30 років та ще однин підозрюваний, дещо молодший за віком.

Інше джерело, процитоване Le Figaro, уточнює, що вік підозрюваних – 34, 32 та 18 років. Обидва брати народилися в Парижі, старший вже був засуджений через причетність до тероризму, оскільки був пов'язаних з іракськими джихадістами.

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Третій підозрюваний – походженням з міста Реймсу, пише видання l’Union.

Відомо, що раніше поліція проводила обшук у квартирі, яку найімовірніше використовували терористи, однак нікого не було затримано.

Нагадаємо, в середу в Парижі, в редакції журналу Charlie Hebdo та поблизу неї терористи розстріляли 12 людей - співробітників журналу та поліцейських.