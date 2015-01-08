З'явилися перші фото з місця перестрілки під Парижем

Згідно поточної інформації, озброєний чоловік почав стріляти по поліцейським. Співробітник правоохоронних органів був серйозно поранений, він знаходиться в критичному стані.

За деякими даними, стрілок був затриманий.

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У поліції зазначили, що не пов'язують цей інцидент з нападом на редакцію журналу Charlie Hebdo, який стався напередодні.

Раніше, вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художника видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.