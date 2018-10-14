У США сталася перестрілка на дитячому святі

За наявними даними, жертвами стрілянини стали четверо чоловіків у віці від 20 до 62 років, причому в трьох з них прізвище збігається.

В американському штаті Техас на святкуванні дитячого дня народження сталася перестрілка, унаслідок якої загинули чотири людини.

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Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на представника департаменту громадської безпеки.

За наявними даними, жертвами стрілянини стали четверо чоловіків у віці від 20 до 62 років, причому в трьох з них прізвище збігається. Також повідомляється, що ще одна людина отримала поранення і знаходиться в критичному стані, проте, за словами медиків, загрози її життю немає.

У департаменті відзначили, що перестрілка відбулася через розбіжності між двома сім'ями під час дня народження однорічної дитини. Один чоловік затриманий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США у стрільбі на поминках постраждали сім осіб.