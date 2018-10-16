ГРУшник "Петров" - Мішкін під час навчання працював офіціантом - ЗМІ

Мишкін працював в одному з відомих кафе у Санкт-Петербурзі, і офіціант в ньому отримував добрі гроші.

Один з фігурантів справи про отруєння Скрипалів у Солсбері Олександр Мішкін (за версією Bellingcat і The Insider, це справжнє ім'я Олександра Петрова) під час навчання у Військово-медичної академії імені Кірова в Петербурзі працював офіціантом в бістро «Гарсон».

Про це "Дождю" розповів арт-консультант Микола Євдокимов, який у 2000 році працював з Мішкіним і впізнав його в інтерв'ю Маргариті Симоньян.

За його словами, «Гарсон» тоді було одним з найбільш «гідних місць» Санкт-Петербурга, і офіціант в ньому отримував добрі гроші. Мішкіна Євдокимов називав «товариською, у міру відкритою, в міру цинічною, нормальною» молодою людиною. «Давав якісь рекомендації по здоров'ю...Він точно вчився на лікаря. По-моєму, це була військово-медична академія», — згадує він.

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За словами Євдокимова, він впізнав «Петрова» після інтерв'ю Маргариті Симоньян. Після цього він написав у фейсбуці пост і звернувся до колег по «Гарсону», які погодилися, що «Петров» схожий на колишнього офіціанта Олександра Мішкіна.

Вже після того, як Bellingcat і Insider з'ясували, що справжнє прізвище Петрова Мишкін, Євдокимов знайшов фото з ним з бістро «Гарсон».

Адміністратор кафе, яке зараз знаходиться на місці «Гарсона», також згадала Мішкіна і сказала, що знайома з ним. За її словами, вона «давно» випадково зустрілася з ним на Фінляндському вокзалі, де вони поговорили.

Як повідомлялося, справжні ім'я та прізвище Олександра Петрова, якого Великобританія підозрює в отруєнні Сергія Скрипаля, — Олександр Мішкін. Також як і Анатолій Чепіга, він — співробітник Головного управління Генштабу (колишнє ГРУ).