Business Insider: Ураган «Майкл» знищив більше десятка F-22 ВПС США

Американська військова авіація останніми місяцями переживає серйозні проблеми.

Військово-повітряні сили США зіштовхнулися з проблемою серйозного скорочення стелс-винищувачів після того, як ураган «Майкл» знищив чимало F-22. А після першої аварії Пентагон вирішив призупинити участь F-35 у бойових операціях.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, що F-35B впав у вересні. На тлі розслідування причин аварії всім винищувачам було заборонено підніматися в небо, поки системи подачі пального кожного літака не будуть перевірені на наявність дефектів.

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Минулого ж тижня ураган «Майкл», який називають найпотужнішим за останні 50 років, вдарив по Флориді, вщент зруйнувавши базу ВПС «Тіндалл», фактично стерши базу з лиця Землі.

«База «Тіндалл» знищена. Старі будинки доведеться замінити новими. Новіші споруди на базі, які пережили потужний ураган, потребують капітального ремонту», - сказав сенатор Флориди Білл Нельсон.

Попередні звіти говорять про те, що ураган знищив близько 17 F-22. Пошкоджені літаки неможливо відремонтувати. Видання пише, що якщо ця цифра підтвердиться, це буде означати, що ВПС США втратили 10% від загальної кількості F-22 на озброєнні. І це проблема, тому що США покладаються саме на цей літак у своєму домінуванні в небі.

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Однак, секретар ВПС Хізер Вілсон заявила, що шкода була «меншою, ніж ми боялися». Поки не відомо напевне, скільки літаків пошкодив ураган «Майкл». Однак, сім’ї військових з бази «Тіндалл» переселені в інші місця на невизначений час. Тренувальна програма для пілотів, яка діяла на базі, підірвана.