Поліція проводить операцію з визволення заручників, узятих нападниками на Сharlie Hebdo (пряма трансляція)

Як пише журналістка LExpress.fr Каролін Політі, співробітникам антитерористичного підрозділу поліцейського спецназу, задіяного в операції, поки не вдалося встановити контакт з братами Куаші. "Джерело в поліції каже, що поки не вдалося встановити жодного контакту з братами Куаші", - написала журналістка.

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В даний час спецпідрозділи французької поліції встановили периметр безпеки навколо будівлі друкарні в Данмартан-ан-Гоель.

"Поліція, що оточила двох підозрюваних, пересувається обережно і повільно, так як вони надзвичайно небезпечні і озброєні", - сказав Бі-бі-сі представник міністра внутрішніх справ Франції.

Тим часом, джерело в єменських спецслужбах розповіло кореспонденту Бі-бі-сі Абдулле Гораб, що один з двох підозрюваних у нападі на Charlie Hebdo Саїд Куаші нелегально приїздив до Ємену морським шляхом в 2011 році. Він додав, що Саїд Куаші зупинявся у людини, пов'язаної з "Аль-Каїдою", після чого провів деякий час у військово-тренувальному таборі угруповання, розташованому в гірській місцевості.

Крім цього, як повідомляє кореспондент Journal du Dimanche Жюльєтт Деме з посиланням на місцеву владу, "12 шкільних автобусів прибули в Данмартан для евакуації школярів під охороною поліції".

Нагадаємо, сьогодні двоє озброєних автоматичною зброєю, викрали автомобіль в департаменті Уаза. Пізніше вони влаштували перестрілку з поліцією на трасідепартаменту Сена і Марна і захопили заручників.

Поліція підтвердила, що злочинцями, які захопили заручників, точна кількість яких невідома, в промзоні міста Данмартан-ан-Гоель є брати Куаші, які розшукуються за вчинення теракту в редакції Сharlie Hebdo.