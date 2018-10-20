Рекордний стокілограмовий сом виловлений у Польщі (фото)

Це найбільший сом, виловлений коли-небудь у Польщі.

Сома рекордного розміру виловив житель польського міста Тихи Шимон Нововейський.

Рибак розмістив у соціальних мережах фотографії свого трофея. Сом важить більше 100 кг і має 260 см в довжину.

Як сказав рибалка, він довго боровся з рибою за допомогою професійного рибальського спорядження, передає kommersant. Згідно з наявними даними, це найбільший сом, виловлений коли-небудь у Польщі. Місцем його перебування була Рибницька затока на півдні країни.

Рибалка вирішив, що його рекорду сприяла тепла вода. На його думку, саме вона, завдяки прилеглій електростанції, сприяє зростанню великих риб.