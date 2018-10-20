Рекордний стокілограмовий сом виловлений у Польщі (фото)
21:48, 20 жовтня 2018Світ
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Це найбільший сом, виловлений коли-небудь у Польщі.
Рибина важить 100 кг \ сторінка Szymon Nowowiejski в Facebook
Сома рекордного розміру виловив житель польського міста Тихи Шимон Нововейський.
Рибак розмістив у соціальних мережах фотографії свого трофея. Сом важить більше 100 кг і має 260 см в довжину.
Як сказав рибалка, він довго боровся з рибою за допомогою професійного рибальського спорядження, передає kommersant. Згідно з наявними даними, це найбільший сом, виловлений коли-небудь у Польщі. Місцем його перебування була Рибницька затока на півдні країни.
Рибалка довго боровся з рибою за допомогою професійного рибальського спорядження \ сторінка Szymon Nowowiejski в Facebook
Рибалка вирішив, що його рекорду сприяла тепла вода. На його думку, саме вона, завдяки прилеглій електростанції, сприяє зростанню великих риб.
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