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В ООН нарахували понад сім тисяч мігрантів, які йдуть у США (відео)

12:42, 23 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.

За його словами, вони рухаються організованою колоною через Мексику.

«Караван складається з 7 233 осіб, більша частина з яких має намір продовжити свій шлях на північ», - сказав Хак.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю USA Today пообіцяв направити на кордон США і Мексики «скільки буде потрібно» військових, щоб зупинити «зростаючий караван біженців».

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Теги: #США#мігранти