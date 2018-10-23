В ООН нарахували понад сім тисяч мігрантів, які йдуть у США (відео)

Караван складається з 7 233 осіб, більша частина з яких має намір продовжити свій шлях на північ.

У США направляються понад 7,2 тис. мігрантів з Центральної Америки.

Читайте такожСотні мігрантів штурмували іспанський анклав на півночі Африки

Про це повідомив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.

За його словами, вони рухаються організованою колоною через Мексику.

«Караван складається з 7 233 осіб, більша частина з яких має намір продовжити свій шлях на північ», - сказав Хак.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю USA Today пообіцяв направити на кордон США і Мексики «скільки буде потрібно» військових, щоб зупинити «зростаючий караван біженців».