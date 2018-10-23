В ООН нарахували понад сім тисяч мігрантів, які йдуть у США (відео)
12:42, 23 жовтня 2018Світ
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Караван складається з 7 233 осіб, більша частина з яких має намір продовжити свій шлях на північ.
Ілюстрація / REUTERS
У США направляються понад 7,2 тис. мігрантів з Центральної Америки.
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Про це повідомив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.
За його словами, вони рухаються організованою колоною через Мексику.
«Караван складається з 7 233 осіб, більша частина з яких має намір продовжити свій шлях на північ», - сказав Хак.
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю USA Today пообіцяв направити на кордон США і Мексики «скільки буде потрібно» військових, щоб зупинити «зростаючий караван біженців».
До США наближається караван мігрантів
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