У Чехії відзначили 100-річчя державності найбільшим за кілька десятиліть військовим парадом (фотогалерея)

Чехія урочисто відзначила сторіччя створення незалежної Чехословаччини.

Чехія у неділю, 28 жовтня, відзначила 100 річницю створення незалежної Чехословаччини найбільшим військовим парадом з часів падіння комуністичного режиму.

В урочистому параді взяли участь понад чотири тисячі військових, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Європейським проспектом - однією з найбільших вулиць Праги - пройшла військова техніка: танки і артилерійські установки. Демонстраційні польоти здійснила військова авіація. Попри несприятливу погоду на вулицях зібралися натовпи пражан і гостей міста.

У параді також взяли участь військові НАТО з Великої Британії, Франції, Італії, Сполучених Штатів та Словаччини. Серед високих гостей на параді був присутній і міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Незалежна Чехословаччина постала у 1918 році на руїнах Австро-Угорської імперії. У 1993 році Чехія і Словаччина стали окремими державами. Відтоді Чехія приєдналася до НАТО (у 1999 році) та ЄС (у 2004 році). На сьогодні чеська армія налічує 24 тисячі солдатів.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Чехії визнав вторгненням і окупацією введення в 1968 році до Чехословаччини військ СРСР і держав-учасників Варшавського договору.