У США висунули офіційні звинувачення підозрюваному в розсиланні бомб

За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років.

Американський суд виніс офіційні звинувачення Цезару Сайоку, підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями.

За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років, повідомляє УП з посиланням на CNN.

Сайоку висунули офіційні звинувачення за 5 статтями, у тому числі за перевезення вибухонебезпечних речовин, незаконну відправку вибухонебезпечних речовин поштою, погрозу на адресу колишнього президента та інших осіб, погрози системам зв'язку і напад на колишніх і діючих федеральних службовців.

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За цими звинуваченнями підозрюваному загрожує до 48 років позбавлення волі.

"Адвокати Сайока наполягають, що їхній клієнт є невинним, оскільки його провина досі не доведена. Про це вони заявили, коли суддя запитав у підозрюваного, скільки бомб загалом він відправив поштовими посилками", - йдеться у повідомленні.

Напередодні американські правоохоронці вилучили 13 підозрілих посилок, відправлених низці американських політиків і громадських діячів. Підозрілі посилки також прийшли в офіс CNN і в ресторан актора Роберта Де Ніро. Незабаром після відправки 12-ої посилки поліції США вдалося затримати підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний в розсилці бомб в США обіцяв теракт «гірше 11 вересня».

Дональд Трамп пообіцяв притягнути винних до "швидкого і неминучого правосуддя".