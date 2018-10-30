Пасажир Boeing 737, який розбився, встиг відправити дружині селфі перед смертю (фото)

Boeing 737 з 188 пасажирами на борту розбився після вильоту з Джакарти.

22-річний Дерил Фіда Фебріанто, пасажир Boeing 737 індонезійської компанії Lion Air, який зазнав катастрофи 29 жовтня, встиг відправити дружині селфі незадовго до смерті.

Він був одружений з Лутфіані Ека Путрі менше двох місяців, передає News.com.au.

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Як можна бачити на знімку, Дерил Фіда Фебріанто сидить у пасажирському кріслі із зеленою маскою на обличчі.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираїта, у цього літака були технічні неполадки, які проявилися під час попереднього перельоту з острова Балі в Джакарту. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером із запитом повернутися в аеропорт.