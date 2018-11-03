Трамп знайшов винних у насильстві, що відбувається в США

Трамп звинуватив журналістів у тому, що вони "створюють насильство, бо не пишуть правду".

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заперечив, що його власні заяви можуть бути причиною сплеску політично та релігійно вмотивованого насильства у країні, і звинуватив "фейкові новини".

Відповідаючи журналісту на запитання про вплив його заяв, Трамп заявив: "Ви створюєте насильство своїми запитаннями", передає Голос Америки.

"Також чимало журналістів створюють насильство, бо не пишуть правду. Фейкові новини створюють насильство. Я вам от що скажу: люди, які підтримують Трампа, а це дуже багато людей, більшість, значна кількість - ці люди знають, коли новини правдиві, а коли ні. Якби ЗМІ писали правильно, точно, чесно - насильства у країні було би значно менше", - додав президент США.

Читайте такожЗМІ порахували, що Трамп понад тисячу разів за місяць публічно сказав неправду

Заяви Трампа вчергове стали предметом уваги ЗМІ на тлі масового вбивства у синагозі в Піттсбургу та розсилки вибухових пристроїв політикам-демократам.

В останньому підозрюється особа, яка відкрито заявляла про симпатію до Трампа. Дана особа також мала тривалу кримінальну історію задовго до виходу Трампа на політичну арену. Розстріл у синагозі здійснив антисеміт, який онлайн називав Трампа "підконтрольним євреям" та вбачав небезепеку для США у каравані мігрантів з Латинської Америки, що зараз наближається до США.

В обох випадках критики Трампа заявили, що останній несе відповідальність за атмосферу ненависті у країні через його заяви щодо нелегальних мігрантів у США, покладання відповідальності за їхнє прибуття до Америки на політиків-демократів та ін.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Трамп посилив критику на адресу ЗМІ після розсилки підозрілих посилок і стрілянини в синагозі в Піттсбурзі, які відбулися за кілька днів до проміжних виборів. Зокрема він написав у твіттері, що ЗМІ були «справжнім ворогом людей».