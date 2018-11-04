Помпео зустрінеться з представником КНДР у Нью-Йорку

Сторони планують обговорити питання денуклеаризації Корейського півострова.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив, що наступного тижня проведе зустріч із заступником ЦК Трудової партії Північної Кореї (КНДР) Кім Йон Чхолем в Нью-Йорку.

За словами Помпео, ця зустріч стане "хорошою можливістю для продовження дискусій про денуклеаризацію" Корейського півострова, повідомляє Deutsche Welle. Зазначається, що Кім Йон Чхол вважається, наближеним до лідера КНДР Кім Чен Ина.

Крім того, держсекретар США прокоментував нещодавню заяву Пхеньяну, про можливе повернення КНДР до розробки ядерного арсеналу, заявивши, що його ця заява "не хвилює".

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"Ми дуже цілеспрямовані. Ми знаємо, з ким ми ведемо переговори, ми знаємо, які їхні позиції і президент Трамп дуже чітко висловив свою позицію", - сказав він.

Помпео також додав, що не буде ніякого економічного полегшення поки не буде досягнуто кінцевої мети - повної денуклеаризації.

Як повідомляв УНІАН, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак, у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, в якій констатувалося, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми.

3 листопада КНДР погрозила відновити державну ядерну програму в разі, якщо США не скасують економічні санкції.