Спецслужби США випустили попередження напередодні виборів

Департамент внутрішньої безпеки США, Міністерство юстиції, офіс директора Національної розвідки і Федеральне бюро розслідувань опублікували спільну заяву напередодні виборів.

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У ній, зокрема, розповідається про безпрецедентну роботу з захисту виборів від зовнішнього втручання, передає kommersant. «Наша мета - гарантувати підрахунок кожного голосу і не допустити фальсифікації», - йдеться в документі. Спецслужби повідомляють, що в даний момент спроб дискредитувати вибори не виявлено.

«Але американці повинні знати про вплив, який намагаються чинити - зокрема, Росія - на громадську думку іноземні гравці», - заявили спецслужби. «США не потерплять іноземного втручання у вибори з боку Росії, Китаю, Ірану або яких-небудь ще держав», - йдеться в документі.

У вівторок в США пройдуть проміжні вибори в Конгрес, за підсумками яких стане ясно, яка з двох політичних партій отримає контроль над Палатою представників. Одночасно вирішиться доля 33 місць у Сенаті, в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів, буде обрано майже 7 тис. депутатів місцевих законодавчих зборів. Імені Дональда Трампа немає в жодному бюлетені, проте сам президент США вважає голосування «референдумом про довіру» йому особисто.