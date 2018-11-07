Макрон вирішив вшанувати колаборанта нацистів Петена і розлютив французів

За словами французького президента, в річницю завершення Першої світової війни цілком виправдано вшанувати пам’ять засновника режиму Віші.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що було б «справедливо» вшанувати пам’ять маршала Філіпа Петена, який привів французьку армію до перемоги у Першій світовій війні. Хоча пізніше він співпрацював з нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє The Guardian, додаючи, що у вихідні Париж буде відзначати завершення Першої вітової війни. Макрон збирається вшанувати Петена на рівні з іншими французькими маршалами, які керували військовими операціями під час Першої світової війни. Єврейські групи в країні і політичні опоненти почали критикувати за це французького президента.

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«Я вважаю цілком справедливим віддати пошану маршалам, які вели нашу армію до перемоги. Маршал Петен був великим солдатом в часи Першої світової», - сказав Макрон.

Петен став головнокомандувачем армії Франції всередині 1917 року після перемоги під Верденом. Він підняв мораль війська після серії бунтів та інших невдач. Битва під Верденом була одним з найзапекліших епізодів Першої світової війни. Вона тривала 10 місяців, відібравши життя понад 300 тисяч французьких і німецьких солдатів. Петен став національним героєм. І в багатьох французьких містах з’явилися вулиці, названі на його честь.

Але через два десятиліття після того, коли Франція була окупована німецькими військами в ході Другої світової війни, Петен став прем’єр-міністром Франції, очоливши так званий «режим Віші». Він співпрацював з нацистами Адольфа Гітлера у депортації і знищенні єврейського населення Франції. Після закінчення Другої світової Петена засудили до смертної кари за зраду. Але президент Шарль де Голь, який захоплювався маршалом, пом’якшив покарання до довічного ув’язнення.

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«Шокує, що Франція може вшанувати пам’ять людини, яка виявилася не достойною називатися французом перед судом в ім’я народу», - сказав президент організації єврейської громади у Франції Франсуа Каліфат.