На виборах у штаті Невада переміг мертвий власник борделів

Гофа знайшли мертвим у одному з його борделів 16 жовтня після низки вечірок на честь його 72-го дня народження.

Власник борделів і зірка реаліті-шоу Денніс Гоф, який загинув у середині жовтня, переміг на виборах у законодавчу асамблею штату Невада. Він був кандидатом від Республіканської партії.

Гоф переміг освітянку від демократів Лесі Романов. В окрузі на місце Гофа буде призначено іншого республіканця, повідомляє ТСН з посиланням Associated Press.

Гофа знайшли мертвим у одному з його борделів 16 жовтня після низки вечірок на честь його 72-го дня народження. Його тіло знайшли порноактор Рон Джеремі та повія в борделі. Причину його смерті ще встановлюють.

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Зазначається, що його було знайдено у тому ж самому борделі, де у 2015 році було знайдено без свідомості колишнього професійного баскетболіста Ламара Одома.

Чоловік володів мережею публічних будинків у Неваді - єдиному штаті у США, у якому дозволяється їм легально працювати. Він також брав участь у кількох епізодах дорослого реаліті-шоу "Бордель" ("Cathouse") і написав книгу під назвою "Мистецтво сутенерства", схожу на книгу Трампа "Мистецтво угоди".

Ім’я померлого опинилося у бюлетені, оскільки за законом його вже не можна було виключити за такий короткий термін до голосування.

Раніше УНІАН повідомляв, що на проміжних виборах до Конгресу США республіканцям вдалося зберегти за собою більшість у Сенаті. При цьому очікується, що республіканці втратять контроль над Палатою представників.