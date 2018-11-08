National Interest: США потрібно готуватися до перемоги у ядерній війні з Росією

І саме тому Вашингтон зробить правильно, коли вийде з угод про контроль озброєнь часів Холодної війни.

США, схоже, зібралися вийти з Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, підписану ще в 1987 році президентом Рональдом Рейганом і лідером СРСР Михайлом Горбачовим.

Ці домовленості забороняли Вашингтону і Москві розгортати наземні балістичні і крилаті ракети з ядерними боєголовками з радіусом дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Причиною бажання американської сторони відмовитися від угоди стали дії Росії, яка постійно порушує взяті зобов’язання, розгортаючи крилаті ракети «9M729».

Про це пише National Interest, нагадуючи, що рішення про вихід з договору, яке, вочевидь, просуває радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, зіштовхнулося з критикою і передбаченнями про початок гонки ядерних озброєнь. Дехто також помітив, що такий американський крок піде на користь Кремлю. Колишній посол США в Україні і експерт Brookings Institute Стівен Пайфер підкреслив, що міжнародна спільнота покладе вину за провал ключової в ядерному роззброєнні угоди на Америку. А тим часом, Росія зможе без проблем і осуду розгортати свої ракети середньої дальності, коли тільки забажає.

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Однак, на думку видання, критики неправильно розуміють поняття стратегічної стабільності. Ракети середньої дальності були заборонені наприкінці Холодної війни через надто короткий час польоту до цілі. Сторони розгортали їх дуже близько відносно один одного. І це розглядалося як дестабілізуючий фактор. Використовуючи слова економіста і Нобелівського лауреата Томаса Шелінга, можна підсумувати, що таке озброєння посилювало «страх обох сторін перед несподіваною атакою». Тому Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року, як і переговори про обмеження стратегічного озброєння в 1972 році, базувалися на помилковій обіцянці, що юридичне обмеження якось не дозволить війні початися. Звісно, той факт, що ядерні арсенали скоро не будуть мати жодних законних обмежень вперше з 1970-х років, викликає занепокоєння.

У процесі контролю озброєнь було три головні цілі: скоротити вірогідність війни, зменшити вартість підготовки до війни і зменшити масштаби руйнування, якщо конфлікт все ж почнеться. У вимірі ядерних арсеналів, процес заснований на твердженні, що певні зразки зброї дестабілізують ситуацію, тому що вони підривають доктрину про взаємне знищення. Простіше кажучи, якщо перший удар обеззброює ворога і не буде мати відповіді, тоді превентивний удар стає привабливим сценарієм для обох сторін конфлікту.

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Проблема такого міркування, як і всього процесу контролю озброєнь, в тому, що воно шукає технічні рішення для політичних проблем. Однак, як говорив Колін Грен, не зброя розв’язує війни. З часів Карла фон Клаузевіца зрозуміло, що війна – це продовження політики іншими методами, а саме це політика через насильство. А тому причини всіх конфліктів криються в політиці, а не в технологіях війни. Правда і в тому, що купівля чи розробка певних арсеналів може стати сигналом про політичні наміри. А добровільне обмеження озброєнь може стати жестом доброї політичної волі, який скоротить напругу і вірогідність початку конфлікту. Разом з тим, політична природа війни і її сприйняття створюють парадокс: коли контроль озброєнь справді потрібен через погіршення відносин, добитися його неможливо. А коли все добре у політиці, то й скорочувати арсенали немає потреби.

Будучи відображенням політичної природи військових проблем, занепад угод про контроль озброєнь часів Холодної війни – це лише симптом погіршення відносин між США і Росією. У нинішньому кліматі ядерної модернізації, Америці доведеться зробити вибір. Або вона продовжить базувати свою безпеку на режимі контролю озброєнь, який в своїй основі недосконалий, або ж вона буде добиватися скорочення ворожих арсеналів через модернізацію своїх озброєнь. Видання зауважує, що адміністрація Дональда Трампа облишила ідеалістичні погляди команди президента Барака Обами. І «Перегляд ядерної позиції» у 2018 році засвідчив, що Америка збирається наростити гнучкі, стійкі і придатні для застосування ядерні можливості. І ці можливості, які будуть протистояти цілій низці ворогів, повинні включати також ракети середньої дальності.

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Найкращий спосіб для США уникнути війни – це подбати про своє виживання і перемогу, якщо вона дійсно почнеться. Для цього їм потрібне сучасне, гнучке ядерне озброєння. Таке озброєння змусить утриматися від агресії всіх ворогів. Національна безпека не може опиратися лише на надію, що інших вдасться стримати. Якщо політика стримування провалиться, США доведеться битися, пережити і перемогти в ядерній війні. Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, укладений з Росією, став перешкодою для нарощення широких військових можливостей у нову ядерну еру. Настав час рухатися далі.