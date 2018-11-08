BBC: Розслідування змови Трампа з Росією під загрозою після звільнення генпрокурора США

Крісло Сешнса тепер зайняв запеклий критик так званої «російської справи».

Звільнення Джефа Сешнса з посади генпрокурора США – це «груба спроба» зупинити розслідування втручання Росії у американські вибори в 2016 році і можливої змови між командою Дональда Трампа і російським урядом.

Таку думку, як пише BBC, висловила лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі. Розслідування веде спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер. Новий американський генпрокурор Метью Вітакер неодноразово критикував його. Демократична партія, яка здобула більшість у нижній палаті Конгресу на виборах цього тижня, оголосила, що збирається захистити роботу Мюллера.

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Деякі республіканці, схоже, розділяють занепокоєння демократів щодо майбутнього російської справи. Сенатори С’юзан Колінз і Мітт Ромні сказали, що розслідування не можна зупиняти в жодному разі. Воно вже привело до низки кримінальних обвинувачень проти кількох соратників нинішнього американського президента. Сам Дональд Трамп заперечував існування будь-якої змови з Москвою і постійно закликав зупинити роботу Мюллера, називаючи її «найбільшим полюванням на відьом в історії». Демократи переконані, що звільнення Генпрокурора – це якраз спроба покласти край розслідуванню.

«Не можливо трактувати звільнення генпрокурора Сешнса інакше, окрім як чергову грубу спробу Дональда Трампа підірвати і зупинити розслідування спеціального представника Мюллера», - наголосила Пелосі, яка, вірогідно, стане спікером Палати представників.

Вона вказала на те, що новий генпрокурор США неодноразово критикував і погрожував підірвати «російську справу». Тому, на думку Пелосі, Вітакеру краще піти стопами свого попередника і провести самовідвід.

З її словами погодився лідер демократів у Сенаті Чак Шумер: «Вочевидь, президенту є що ховати». BBC пояснює, що після самовідводу Сешнса наглядом за перебігом «російської справи» займався заступник генпрокурора Род Розенстейн. Але Вітакер тепер може взяти все під свій контроль. Американський президент не може напряму звільнити Мюллера і зупинити його роботу. Але новий генпрокурор може.

В серпні 2017 року Вітакер написав цілу статтю для CNN, в якій наголошував, що перегляд фінансів Трампа і членів його родини виходить за межі повноважень Мюллера. Він закликав Розенстейна наказати спеціальному представнику «обмежити масштаби свого розслідування» або ж воно почне здаватися «політичною риболовлею».

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Видання зауважує, що останнім часом тривав період певного затишшя. І Мюллер не оголошував про нові обвинувачення чи скандальні знахідки в ході свого розслідування. Однак, якщо він спробує висунути нові кримінальні обвинувачення проти когось з оточення Трампа, новий генпрокурор Метью Вітакер може відмовити йому в цьому. Він навіть може подбати, щоб будь-які докази, які виявить спеціальний представник Департаменту юстиції, ніколи не були оприлюднені.