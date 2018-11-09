EUObserver: Мінські угоди мертві, час це визнати

Фальшиві "вибори" на Донбасі стануть останнім цвяхом в труну домовленостям, які Москва ніколи не виконувала

Минулого літа спеціальний посол США Курт Волкер публічно натиснув на Україну, закликавши її продовжити дію закону про спеціальний статус Донбасу, який був умовою Мінських угод.

Це положення - вкрай непопулярна поступка Москві в очах багатьох українців, які вважають її отруйною пілюлею для політичної системи своєї країни з глибокими наслідками для української державності. Однак, Волкер все одно зауважив, що закінчення дії закон про спеціальний статус Донбасу принесе «більше шкоди, ніж добра», оскільки Москва зможе використати це «як причину звинуватити Україну в невиконанні Мінських угод».

Це твердження порочне з однієї простої причини: мертву угоду не можна порушити, пише EUObserver.

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Якби Україна не продовжила дію свого закону, це стало б не порушенням Мінських угод, а простим визнанням того факту, що російське невиконання їхніх умов фундаментально анулювало всі домовленості. Західний тиск на Київ з вимогою виконати небезпечні поступки в той час, коли Росія продовжує атакувати український суверенітет і безкарно порушувати Мінськ викликає глибоке невдоволення в Україні. Однак, через гостру потребу в підтримці Заходу проти більшого ворога 4 жовтня український парламент з невеликою перевагою голосів ухвалив рішення про продовження дії спеціального статусу до 31 грудня 2019 року. На Заході похвалили цей крок як доказ того, що Україна продовжує підтримувати виконання Мінських угод.

В спільній заяві вісім колишній і майбутніх членів ЄС у Раді безпеки ООН «привітали» оновлення закону щодо статусу Донбасу. Ця політична гра, в якій жертва неспровокованої агресії повинна ще й доводити свою підтримку миру, вже давно переступила межу фарсу. Настав час для урядів Заходу публічно проголосити те, що вони визнають у приватних розмовах: що Мінські угоди мертві. А світ вже давно забарився з більш ефективним курсом для придушення російської агресії проти України. Мінські угоди скоротили кількість втрат і запобігли руйнаціям на зразок сирійських. Однак, їхня користь вже вичерпана. Стійкого перемир’я немає. А домовленості не зупинили російську агресію проти України і нічого не зробили для того, щоб розібратися зі злочинами проти людства, які Москва скоїла на окупованих територіях.

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Війна триває, відбираючи по кілька життів кожного тижня. Україна не наблизилася до миру і відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності з того дня, коли з’явився Мінський меморандум в 2014 році. Кремль підтримує видимість прихильності до взятих на себе зобов’язань, тому формально він не вийшов з угоди. Але правда в тому, що він не дотримався майже жодної умови Мінських угод, умисне порушуючи їх впродовж останніх років. Фальшиві «вибори», які Росія зібралася провести на Донбасі 11 листопада, анулюють букву і дух Мінська. Після такого не можна буде вдавати, що домовленості досі якимсь чином живі. Існує твердження, що остаточне визнання провалу Мінських угод змусить ЄС скасувати санкції, тому що вони прив’язані один до одного. Але це абсурд. Тому що так Росія могла б дуже легко позбутися тиску Європи і США, вийшовши з угоди в односторонньому порядку.

На тлі повного анулювання Мінська з вини Москви Євросоюзу потрібно нарешті прив’язати всі санкції до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також зупинки всіх форм багатовекторної війни, яку веде Росія. Зважаючи на досвід ООН у приборканні агресивних режимів минулого, санкції потребують розширення до повного економічного ембарго включно з торгівлею нафтою і газом. Це потрібно для того, щоб у Москви закінчилися гроші на ведення недешевої війни. А програма ядерного роззброєння повинна позбавити Москву переваг у втіленні свого агресивного геополітичного порядку денного.