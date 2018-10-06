Журналіст назвав "єдиний плюс" закону про особливий статус Донбасу – він не працює

На думку журналіста, єдиний плюс цього закону в тому, що фактично він не працював жодного дня і навряд чи колись буде працювати.

Верховна Рада була змушена продовжити закон про особливий статус Донбасу через загрозу скасування Європою санкцій проти Росії. Провал голосування дав би можливість таким партнерам Росії, як Австрія, Італія або Угорщина, наполягати на непродовженні санкцій.

Таку думку висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов, передає «Обозреватель». За його словами, цей закон є неприємним і важким, але вимушеним компромісом.

"Цей закон зовсім не корисний Україні. Він передбачає речі, проти яких ми категорично виступаємо. Прийнятий він був у вересні 2014 року, коли нам дуже була потрібна пауза в бойових діях, щоб якось створювати армію. Його прийняли на три роки, потім продовжили ще на рік. І ось зараз ще на трохи більше року", — уточнив Сазонов.

Читайте також"Кремлю потрібен губернатор "Новоросії": Тука пояснив, чому Донбасу не можна давати автономію

На думку журналіста, єдиний плюс цього закону в тому, що фактично він не працював жодного дня і навряд чи колись буде працювати. Адже він набирає чинності тільки після того, як Росія повністю виведе свої війська і найманців із Донбасу, і там з'явиться місцева влада, обрана за українськими законами.

"Для цього потрібна свобода слова, свобода зібрань, свобода політичних партій, безпека. І тільки коли ми вважатимемо, що ці умови виконуються, Верховна Рада призначить вибори місцевої влади. А там, дивись, і рік пройде", — вважає блогер.

Він вважає: швидше за все, цей закон так і не набере чинності, тому що Росія поки категорично відмовляється прибрати із окупованої території Донбасу свої війська.

"Але якби ми не проголосували, це дало б російським партнерам у ПАРЄ, ОБСЄ й ООН, тобто, Австрії, Італії, Угорщині... дало б можливість наполягати на непродовженні санкцій проти Росії. І звісно, різко скоротило б допомогу від Заходу Україні — і військову, і фінансову. Тобто, закон неприємний, це важкий компроміс, але ми повинні були за нього проголосувати", — підсумував Сазонов.