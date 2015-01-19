У Франції таємно поховали терористів, які розстріляли журналістів Charlie Hebdo

Як повідомили французька влада, Шерифа Куаші поховали минулої суботи незадовго до півночі на одному з кладовищ в передмісті Парижа Женвіє. Навіть його рідним не дозволили бути присутнім на похороні. Могилу ніяк не позначили, щоб вона не стала «місцем паломництва» ісламістів, передає Голос Америки.

Його старший брат Саїд був похований днем раніше на північному сході країни, у Реймсі.

Читайте такожУ Парижі з почестями поховали вбитих ісламістами поліцейських (фото)

Тим часом, влада Франції вирішила в прискореному порядку надати французьке громадянство Лассані Батілі, 24-річному мусульманину з Малі, який сховав кількох відвідувачів паризького кошерного супермаркету, де терорист захопив заручників, в холодильній камері в підвальному приміщенні магазину.

У суботу Батілі розповів, що президент Франції Франсуа Олланд подзвонив йому і пообіцяв надати французьке громадянство.

Батілі сказав, що його дії «не мали ніякого відношення до релігії», додавши, що відвідувачі магазину були «ні в чому не винними людьми, які не зробили нікому нічого поганого».