Фінляндія підозрює Росію у втручанні в роботу GPS на навчаннях НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав провести розслідування, щоб з'ясувати, хто здійснив перешкоди.

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля назвав навмисним великомасштабний збій в роботі системи навігації GPS, що стався в листопаді під час навчань НАТО Trident Juncture.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на інтерв'ю прем'єра порталу Yle. Прем'єр заявив, що «цілком можливо, що Росія стоїть за цим». Він назвав це «посланням всім країнам», які брали участь у навчаннях.

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав провести розслідування, щоб з'ясувати, хто здійснив перешкоди. «Я вірю, що є технічні засоби, з допомогою яких можна визначити джерело втручання», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії завершилися найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО. За оцінкою керівництва Північноатлантичного альянсу, маневри пройшли дуже успішно.