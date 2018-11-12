ЄС може переглянути безвіз для громадян Молдови у разі невиконання зобов’язань

Як заявила заступниця голови Європарламенту Хейді Хаутала, проект, найімовірніше, затвердять без змін.

Європейський союз може переглянути безвізовий режим для громадян Молдови в разі невиконання зобов'язань, пов'язаних з боротьбою з корупцією і відмиванням грошей.

Про це йдеться у проекті звіту Європарламенту про реалізацію Молдовою Угоди про асоціацію з ЄС, передає Newsmaker

Нагадування про можливість призупинити дію безвізового режиму з Молдовою через невиконання зобов'язань - одна з чотирьох "відповідей" європарламентарів на розвиток ситуації з демократією в Молдові. Як заявила заступниця голови Європарламенту Хейді Хаутала, проект, найімовірніше, затвердять без змін.

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У проекті документа зазначається, що питання про відновлення макрофінансової допомоги ЄС Молдові будуть розглядати тільки після парламентських виборів 2019 року. Причому за умови, що вони пройдуть відповідно до міжнародно визнаних стандартів і їх оцінять спеціалізовані міжнародні органи.

Всі програми підтримки, які ЄС надає Молдові, теж залишаться призупиненими до "значного прогресу в демократичних стандартів". В той же час Європарламент має намір продовжувати надавати фінансову підтримку громадянському суспільству Молдови, незалежним ЗМІ, приватному сектору та місцевій владі, йдеться у проекті.

Нагадаємо, 5 вересня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевіч заявив, що Європейський союз має визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії, озвучивши реалістичний термін, коли ці країни можуть отримати членство в ЄС.