Вогняний апокаліпсис у Каліфорнії: найруйнівніша пожежа сторіччя в історії штату (відео)

Лісові пожежі 2018 року в Каліфорнії вже визнані найбільш руйнівними в історії штату.

За період з 8 по 13 листопада загинуло більше 40 людей, 228 - зникли без вісті.

Вогонь знищив понад 7100 будинків та інших будівель.

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Містечко Парадайс на півночі штату практично повністю знищене вогнем.

Також пожежі в Каліфорнії торкнулися районів, де проживають знаменитості.

Свої будинки в Малібу втратили актор Джерард Батлер, актриса Шеннен Доерті і співак Робін Тік. Знаменитості закликали жителів Каліфорнії підтримати пожежні команди штату.

Служби Каліфорнії попереджають, що не дивлячись на зусилля пожежників, ліси продовжують горіти.

Трамп вважає, що глобальне потепління не впливає на масштабні пожежі в Каліфорнії. Однак сьогодні він оголосив зоною стихійного лиха американський штат Каліфорнія.