Канадських дипломатів на Кубі косять раптові мігрені і нездужання (відео)

Такі ж симптоми на собі відчували американські дипломати на Кубі та в Китаї.

Загадкові мігрені косять іноземних дипломатів на Кубі - поскаржився на погане самопочуття вже тринадцятий канадець. Два роки тому підозрілий синдром трохи не посварив Америку з Гаваною.

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ЦРУ і ФБР досі проводять слідство. А канадський уряд дозволив кожному дипломату за бажанням і без наслідків для кар'єри достроково повернутися додому, йдеться на ТСН.

Спочатку дзвенить у вухах, потім болить голова, крутиться, заважає концентруватися і згадувати прості слова або факти - це "гаванський синдром", на нього хворіють виключно американські і канадські дипломати або члени їхніх сімей. Чому - спецслужби і лікарі не можуть з'ясувати вже два роки, а хвороба косить нових жертв.

Не цього чекали американці, заново відкриваючи посольство на Кубі. Ультразвуковий скандал прокотився по всіх місцевих новинах - дипломати почали відчувати ці дуже дивні симптоми у себе вдома або в готелях. Від американського до канадського посольства - 5 км, навряд чи співробітники могли чути той самий звук випадково.

У Сполучених Штатах триває розслідування, комісія американського сенату допитує дипломатів, розвідників і лікарів, "гаванський синдром" мігрує. Вже в китайському місті Гуанчжоу в американців схожі симптоми. І знову тільки у дипломатів.

Ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан каже, що підозрює "вуха російських спецслужб" і нагадує, що багато працівників спецслужб Куби проходили підготовку в радянській вищій школі КДБ .

"Центр технічної розвідки і радіоелектронної боротьби РФ, який поновлений на Кубі - він може втручатися в ситуацію, яка зараз у відносинах між Кубою, США і Канадою. Це може бути і на відстані визначеній зроблено, із застосуванням відповідної апаратури, це може бути ситуація, коли обладнують приміщення", - розповідає Василь Богдан.

Російська пропаганда відкрито хвалиться акустичною гарматою – її показують у випусках новин на федеральних каналах. Але натякають на секретні розробки американців, у яких акустична зброя ще краща. Фахівці кажуть, що справа насамперед в інтенсивності хвилі. При цьому людське вухо її взагалі може не чути.

"Коли впливає звукова хвиля, вона впливає не тільки на барабанну перетинку тому, що всі знають, що може бути розрив, але і значна частина слухового аналізатора дуже велика, вона знаходиться в центральній нервовій системі і мозку. І є ще дуже чутливі елементи - це рецептори слухового аналізатора", - пояснює доктор медичних наук Тетяна Шидловська.

"Навіть невеликий рівень звукового тиску діють на нас не приємно. Це дуже дратівливо на нас діє", - додає доцент кафедри акустики "КПІ" Віталій Заєць.

Скани мозку постраждалих, говорять не на камеру лікарі, виглядають так, немов ті пережили струс мозку. Однак ніяких зовнішніх ознак немає. Куба категорично запевняє: вона не причетна і допомагає розслідуванню, яке триває вже два роки і ніяких результатів не дало.