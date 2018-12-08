Кількість смертей у світі унаслідок терактів знижується третій рік поспіль - експерти

У 2017 році кількість жертв терактів скоротилася на 27% порівняно з 2016 роком. Проте, тероризм залишається серйозною загрозою миру, вважають дослідники.

Кількість смертей у світі унаслідок терактів знижується третій рік поспіль.

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Про це свідчить дані щорічної доповіді Global Terrorism Index, яку публікує австралійський дослідний центр Інститут економіки і світу (IEP), повідомляє «Голос Америки».

За даними авторів доповіді, в 2017 році кількість смертей скоротилася на 27% порівняно з 2016 роком. Проте, тероризм залишається серйозною загрозою миру. Більшість терактів відбувалися в країнах, де є часті випадки збройного насильства.

На частку десяти держав - Афганістан, Ірак, Нігерія, Сомалі, Сирія, Пакистан, Єгипет, Конго, ЦАР і Індія – припадає 84% загальносвітових жертв терору.

У 2017 році «Ісламська держава» вчинила на 23% менше терактів, ніж у 2016 році. Головною причиною цього є звільнення контрольованих ІД територій в Іраку і Сирії, що зменшило привабливість цієї структури для джихадистів.