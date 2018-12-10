"Давайте почнемо з розуму": ветеран ЦРУ прокоментував провал отруювачів Скрипалів

Джек Девайн, якого називають "головним шпигуном Америки", порівняв отруйників Скрипаля з гангстерами.

Ветеран американського (ЦРУ) Джек Девайн порівняв ГРУвців "Олександра Петрова" та "Руслана Боширова", яких звинувачують в отруєнні розвідника-втікача Сергія Скрипаля у Великій Британії, із гангстерами.

Він зазначив, що зараз шпигунство повне різних форм і кольорів. "І одна з найбільших змін в ЦРУ, наприклад, це збільшення ролі жінок. Сьогодні багато шпигунів і кураторів — жінки. Тому не так просто визначити шпигуна з того, який вигляд він має", — навів приклад Девайн. Про це пише ТСН.

"Боширова" і "Петрова" ветеран ЦРУ водночас охарактеризував одним словом: "Гангстери".

Безглуздий провал російських ГРУвців Девайн пояснив таким чином: "Давайте почнемо з розуму. ЦРУ отримує сто тисяч резюме на рік. Через комп’ютери частину відсіюють. Але мої колеги кажуть, що вони хочуть тих, у кого IQ 120-130. Вони не хочуть людей з рівнем 170. З геніїв не виходять хороші шпигуни. З них не виходять хороші менеджери або хороші лідери. Тобто вони шукають людей з хорошою освітою, хорошими даними, але вони не хочуть занадто розумних".

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Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка потрапили в лікарню після серйозного отруєння невідомою речовиною. За словами британських правоохоронців, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", а організатором замаху була Росія.

Згодом спецслужби Великої Британії встановили особи підозрюваних у токсичному нападі на екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їхні імена не розголошують, однак вважають, що вони пов'язані з Кремлем.

14 березня прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила про вислання з країни 23 дипломатів РФ і про скасування візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова у країну через отруєння в Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У відповідь РФ оголосила персонами нон ґрата 23 британських дипломатів. 26 березня слідом за Британією низка країн заявила про видворення російських дипломатів. Серед них і Україна.

Пізніше двох осіб — Чарлі Роулі і Дон Стерджесс — знайшли без свідомості в місті Еймсбері. Як з'ясувалося, вони отруїлися в результаті дії нервового агента "Новачок", який раніше був використаний проти екс-розвідника Сергія Скрипаля. Подруга Роулі Дон Стерджесс в ніч проти понеділка, 9 липня, померла в лікарні. Роулі вижив і розповів, що сам подарував своїй подрузі флакон під виглядом дорогих парфумів, в якому, як згодом з'ясувалося, перебував "Новачок".

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Правоохоронні органи Великої Британії оприлюднили фото та імена осіб, підозрюваних в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Ними виявилися росіяни Олександр Петров та Руслан Боширов. В середині вересня вони дали інтерв'ю російському пропагандистському виданню Russia Today. Під час розмови вони розповіли, що начебто займаються підприємництвом, а в Солсбері їздили "як туристи", аби подивитися на пам'ятки і "відірватися".

Спільне розслідування The Bellingcat і The Insider підтвердило, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов насправді - співробітники російських спецслужб, а їхні справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.