В Бразилії відкрили школу професійних Санта-Клаусів (відео, фоторепортаж)
11:23, 12 грудня 2018Світ
576 0
Актор та власник кастингового агентства розповідає студентам, як стати професійним Сантою.
У Бразилії на спеціальних курсах навчають, як бути Санта-Клаусом.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ США звільнили вчительку після розповіді дітям, що Санти не існує (відео)
Організували школу у 1976 році, а нині, як стати професійним Сантою студентам, розповідає актор та власник кастингового агентства.
Він навчає студентів правильно гримуватися, рухатися та навіть вигукувати фірмову фразу Санти "Хо-хо-хо!".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter