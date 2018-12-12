В Бразилії відкрили школу професійних Санта-Клаусів (відео, фоторепортаж)

Актор та власник кастингового агентства розповідає студентам, як стати професійним Сантою.

У Бразилії на спеціальних курсах навчають, як бути Санта-Клаусом.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Організували школу у 1976 році, а нині, як стати професійним Сантою студентам, розповідає актор та власник кастингового агентства.

Він навчає студентів правильно гримуватися, рухатися та навіть вигукувати фірмову фразу Санти "Хо-хо-хо!".