Півсотні станцій метро в Лондоні перебудують під розкішні готелі та офіси

Про це оголосила компанія Transport for London, яка керує лондонською транспортною мережею, повідомляють РИА Новости.

Компанія прийняла це рішення для покриття частини власних витрат на постійне вдосконалення та ремонт транспортної інфраструктури, а також для того, щоб отримати можливість знизити ціни за проїзд, які стали непомірно високими.

"Населення Лондона зросте до 2030 року з нинішніх 8,4 мільйона чоловік до 10 мільйонів. Лондону потрібні нові будинки та офісні будівлі, а транспортній мережі - надійні довгострокові інвестиції", - пояснив директор з комерційного розвитку Грем Крейг.

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Як очікується, в понеділок TfL оголосить тендер, після якого кілька будівельних компаній отримають замовлення на перебудову включених в проект будівель під різні цілі.

Такий масштабний проект TfL здійснює вперше, однак в останні роки компанія вже віддала під комерційне використання кілька порожніх станцій метро, кинутих з часів Другої світової війни.