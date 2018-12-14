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Сенат США звинуватив у вбивстві журналіста Хашоггі наслідного принца Саудівської Аравії

03:29, 14 грудня 2018
Світ
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Мухаммед бін Салман / REUTERS

Сенат США схвалив резолюцію, в якій говориться, що відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі лежить на кронпринці Саудівської Аравії Мухаммеді бін Салмані.

Документ був прийнятий одноголосно, повідомляє УП з поиланням на Associated Press.

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Резолюція закликає уряд Саудівської Аравії притягнути до відповідальності винних.

Після голосування в Сенаті резолюцію має схвалити Палата представників Конгресу США, потім документ відправиться на підпис до президента країни Дональда Трампа.

Як повідомляв УНІАН раніше, також американські сенатори більшістю голосів підтримали у четвер резолюцію, в якій говориться, що США припиняють надавати всіляку військову допомогу Саудівській Аравії у громадянській війні в Ємені.

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Теги: #США#Саудівська Аравія#вбивство журналіста