У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Меркель і Олландом
22:10, 06 лютого 2015Світ
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У Кремлі закінчилася зустріч тет-а-тет президента Росії володимира Путіна з канцлером Ангелою Меркель і главою Франції Франсуа Олландом.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
Глави держав спілкувалися без членів делегацій за зачиненими дверима. Під час зустрічі обговорювалося врегулювання ситуації на Сході України.
Про закінчення зустрічі в Twiitter повідомила російський журналіст Марія Фіношина.
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Опісля зустрічі має відбутися вечеря. Досі невідомо, чи глави держав поспілкуються із пресою.
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