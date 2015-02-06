У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Меркель і Олландом

22:10, 06 лютого 2015
Світ
4747 0

У Кремлі закінчилася зустріч тет-а-тет президента Росії володимира Путіна з канцлером Ангелою Меркель і главою Франції Франсуа Олландом.

REUTERS

Про це повідомляє ТСН.

Глави держав спілкувалися без членів делегацій за зачиненими дверима. Під час зустрічі обговорювалося врегулювання ситуації на Сході України.

Про закінчення зустрічі в Twiitter повідомила російський журналіст Марія Фіношина.

Читайте такожМеркель і Олланд прибули до Москви для переговорів з Путіним

Опісля зустрічі має відбутися вечеря. Досі невідомо, чи глави держав поспілкуються із пресою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter