У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Меркель і Олландом

У Кремлі закінчилася зустріч тет-а-тет президента Росії володимира Путіна з канцлером Ангелою Меркель і главою Франції Франсуа Олландом.

Про це повідомляє ТСН. Глави держав спілкувалися без членів делегацій за зачиненими дверима. Під час зустрічі обговорювалося врегулювання ситуації на Сході України. Про закінчення зустрічі в Twiitter повідомила російський журналіст Марія Фіношина. Читайте такожМеркель і Олланд прибули до Москви для переговорів з Путіним Опісля зустрічі має відбутися вечеря. Досі невідомо, чи глави держав поспілкуються із пресою.

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