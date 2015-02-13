У Туреччині протестують проти ісламізації освіти, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ

18:39, 13 лютого 2015
Світ
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У Туреччині тисячі людей вийшли на марш протесту, а сотні учнів та викладачів бойкотували навчання у кількох турецьких містах на знак протесту проти, як вони кажуть, зростання впливу ісламу у школах.

Reuters

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у місті Ізмір поліція застосувала проти протестувальників водомети, а у Стамбулі за організацію бойкоту навчання було затримано 10 людей, пише Радіо Свобода.

Критики турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана звинувачують його у намаганні сфокусувати освіту на ісламі, щоб реалізувати свою мету щодо підвищення «набожності у молоді».

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Протестувальники ж вимагають більше світськості та науковості у шкільній програмі.

Деякі учні на знак протесту пішли до наукових музеїв замість того, щоб йти до шкіл, які фокусуються на вивченні ісламу.

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