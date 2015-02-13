Лавров не смішний, наполягають в МЗС РФ

У п'ятницю, 13 лютого, в ефірі каналу Дождь заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова розповіла, що сміх у залі під час виступу глави міністерства Сергія Лаврова на конференції з безпеки в Мюнхені 7 лютого був постановочним.

«Мюнхенська конференція складалася з двох частин. Перша - постановочна частина. Це Порошенко з паспортами і сміх в залі», - пояснила вона.

Читайте такожПорошенко: весь світ сьогодні з Україною, Росія - в ізоляціїЗа її словами, американські дипломати роздавали текстівки по делегаціям. У них було нібито написано, що повинні представники країн закладати в тези своїх виступів.

«А друга частина - переговори з делегаціями. Там була зовсім інша картина. Там була спроба цих країн зрозуміти етимологію кризи і місце, де вони знаходяться», - додала вона.