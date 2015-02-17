Великобританія заборонила Росії брати участь у виставці військової техніки

Про це заявив заступник генерального директора Ростех Дмитро Шугаєв в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"У цьому році англійська виставка DSEI-2015 пройде без участі розробок російських зброярів. Нам надіслали відмову. "На цій виставці вас бачити не хочемо", - сказав Шугаєв в інтерв'ю.

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Виставка сучасних систем озброєння DSEI-2015 пройде в Лондоні з 15 по 18 вересня. Виставка буде присвячена переважно сухопутній військовій тематиці.