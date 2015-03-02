Євродепутат: Путіна в Європі сприймають як джерело проблем

Про це заявив голова делегації Європарламенту в комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович в інтерв'ю Deutsche Welle. "Його міжнародний імідж - не найкращий. Його сприймають як джерело проблем", - зазначив він.

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У той же час, за словами європарламентаря, в даний час мова не йде про повну ізоляцію Володимира Путіна. "Повну ізоляцію, мабуть, - ні. Але навіть той факт, що він був у Мінську, свідчить про його причетність до процесів в Україні", - підкреслив Андрій Пленкович.

"Я маю на увазі, що Крим не міг анексувати себе сам, сепаратисти Донбасу не можуть самостійно забезпечити себе такою зброєю, яка, я впевнений, надходить не з Києва", - додав він.

Євродепутат також прокоментував питання відправки миротворчої місії в Україну. Як зазначив Андрій Пленкович, така ідея повинна бути розглянута, проте виглядає "нереалістичною" враховуючи, що Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН.