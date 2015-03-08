Зниклий у Вірменії російський прикордонник знайдений повішеним у Гюмрі

Прокурор повідомив виданню "Аравот", що тіло було виявлено за супермаркетом, розташованим на автодорозі Гюмрі-Маісян, повідомляє newsarmenia.ru.

Читайте такожРосійського солдата, який вбив сім'ю з 7 осіб, судитимуть у ВірменіїРаніше повідомлялося, що за фактом зникнення Артура Афяна було заведено кримінальну справу за ст. 104 Кримінального кодексу Вірменії ("вбивство"). Згідно із законодавством Вірменії, якщо протягом десяти днів зниклий громадянин не виявлений, то порушується кримінальна справа саме за цією статтею.

Артур Афян зник 21 лютого. Він не вийшов на службу після свого вихідного, і за деякими даними у нього були великі борги.

Про зникнення військовослужбовця повідомила в поліцію його дружина - після того, як він перестав відповідати на її телефонні дзвінки. Дружина військового заявила, що з ранку 21 лютого у неї немає відомостей про нього. Артур Афян у телефонній розмові сповістив її про те, що збирається вийти з орендованого ними в Гюмрі будинку, щоб приїхати до неї в село Мармашен.

Голова села Мармашен Ашот Егоян повідомив, що, за наявними у нього даними, військовий проходив військову службу в ПУ ФСБ РФ на контрактній основі. Він орендував будинок в Гюмрі, де проживав з дружиною.

Система охорони державного кордону Вірменії з Туреччиною (330 км), Іраном (45 км) повністю збереглася з часів СРСР. Керівництво Вірменії вважає перебування російських прикордонників, поряд з російською військовою базою, важливою складовою національної безпеки. Основою для нинішнього перебування тут російських прикордонників є міждержавний договір про статус прикордонних військ Росії на території країни, укладений в Єревані 30 вересня 1992 року.

Як повідомляв УНІАН, в Гюмрі російськийвійськовий убив сім'ю з 7 осіб, включаючи дітей.