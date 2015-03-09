Пан Гі Мун закликав світову спільноту врятувати древні пам'ятки Іраку

"Генеральний секретар закликає міжнародне співтовариство якомога швидше покласти край подібній терористичной діяльності і протистояти контрабанді культурних артефактів", - йдеться в заяві прес-служби генсека, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожІсламісти знищили колекцію стародавніх статуй в Іраку (відео)В заяві генсека ООН зазначається, що умисне знищення пам'яток культури є військовим злочином і винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У неділю джихадисти знищили руїни древнього іракського міста Дур-Шаррукін, який був заснований у 717 році до н. е. царем Саргоном II. У четвер стало відомо, що бойовики "Ісламської держави" знищили пам'ятки древнього ассірійського міста Німруд.