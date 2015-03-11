Збройні сили ЄС не повинні дублювати НАТО - Столтенберг

"Я хотів би наголосили, що важливо запобігти дублювання функцій. Я закликаю Європу зробити все і гарантувати, що все, що вони зроблять, буде доповнювати те, що робить НАТО. Ми повинні запобігти дублювання, тому що це не буде ефективним для того, щоб гарантувати надійну оборону", - заявив він на прес-конференції у середу в Монсі, де розташована штаб-квартира об'єднаних сил НАТО в Європі, передає власний кореспондент УНІАН.

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Генсек Альянсу зазначив, що країни ЄС самі будуть вирішувати, як вони будуть організовувати свою співпрацю у сфері оборони та безпеки. "Я б хотів наголосити, що ми вітаємо збільшення європейських інвестицій в оборону, в спроможності та у збройні сили, тому що це також посилить НАТО, адже 22 члени ЄС є членами НАТО", - підкреслив Столтенберг.