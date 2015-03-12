У МЗС РФ пояснили окупацію Криму і частини Донбасу "складними внутрішніми процесами" в Україні

У Міністерстві закордонних справ РФ пояснили окупацію Криму і частини Донбасу «складними внутрішніми процесами» в Україні.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Олександра Лукашевича, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

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«Ні в Будапештському меморандумі, ні в будь-якому іншому документі Росія не брала на себе зобов'язань примушувати частину України залишатися в її складі проти волі місцевого населення. Втрата Україною територіальної цілісності стала результатом складних внутрішніх процесів, до яких Росія та її зобов'язання за Будапештським меморандумом стосунку не мають», - заявив Лукашевич.

Водночас, кажучи про військове втручання в події на сході України, він заявив, що «автори цих домислів досі не представили жодного переконливого доказу».

За його словами, Росія в Будапештському меморандумі підтвердила щодо України своє зобов'язання не застосовувати і не погрожувати застосуванням ядерної зброї проти будь-якої держави - учасника Договору про нерозповсюдження. «Під сумнів добросовісне виконання цього зобов'язання, наскільки нам відомо, ставив хіба що колишній міністр оборони України. Нікому більше цього в голову не приходило. Отже будь-які спроби якимсь чином зв'язати українські події з ДНЯЗ свідомо неспроможні та недобросовісні. Ті, хто дозволяють собі інсинуації на цю тему, фактично самі розхитують встановлений Договором режим», - заявив Лукашевич.

«У меморандумі ми також зобов'язалися утримуватися від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. І це положення повністю дотримане. Ні напередодні, ні під час прийняття населенням Криму і Севастополя доленосних рішень про статус півострова жодного пострілу на його території не прозвучало. Переважна більшість населення Криму і Севастополя шляхом вільного волевиявлення реалізували право на самовизначення, і Крим повернувся до Росії», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито відсутність зобов'язань Росії відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештського меморандуму), речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що згідно з пунктами 1, 2 і 3 Будапештського меморандуму РФ підтвердила зобов'язання відповідно до принципів Заключного акту Наради з безпеки та співпраці в Європі, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, “і що ніяка її зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони, або у будь-який інший спосіб згідно зі статутом ООН”.

Крім того, Росія зобов'язалася утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підпорядкувати власним інтересам здійснення Україною прав, властивих її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

За словами Перебийніса, Росія порушила всі ці зобов'язання.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.

Будапештський меморандум - меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету і безпеки Україні.