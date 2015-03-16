Туск: Путін - добрий учень Шмітта, його політика є набагато простішою, ніж наші складні переговори

Європейський Союз має зберігати запроваджені проти Росії санкції щонайменше доти, доки України не відновить повний контроль за своїм кордоном.

Про це сказав президент Ради ЄС Дональд Туск в інтерв'ю ряду видань, у тому числі польській Gazeta Wyborcza.

Санкції "не повинні бути скасовані, поки Київ не відновить контроль за кордоном. Мінські домовленості передбачають графік (виконання) щонайменше до кінця цього року. Якщо на кінець року Україна буде контролювати кордон, буде зрозуміло, що виконання інших пунктів домовленостей - на доброму шляху", - сказав Туск.

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За його словами, досягнуті в лютому у Мінську домовленості можуть бути втілені лише у випадку збереження тиску на Росію.

"Коли я чую, що мусимо вірити у добру волю президента (РФ Володимира) Путіна або сепаратистів, то знаю, що маю справу або з наївністю, або з лицемірством. Політика Путіна є набагато простішою, ніж наші складні переговори. Він дуже добрий учень Карла Шмітта та керується його логікою: по-перше, слід мати ворогів, по-друге, бути за них сильнішим, по-третє, бути з ними у конфлікті та їх знищити", - сказав Туск (УНІАН: Шмітт - німецький юрист, філософ і політичний теоретик XX століття, автор багатьох робіт про політичну владу і политичне насильство. Відомий як «коронований юрист Третього рейху»).