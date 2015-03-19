Влада Тунісу оцінює збитки туріндустрії від нападу бойовиків на музей в $700 мільйонів

Міністр фінансів і економіки Тунісу Салім Шакір заявив, що збиток, нанесений туристичній індустрії країни від теракту в музеї античності, може перевищити 700 мільйонів доларів, передає РИА Новости з посиланням на радіо Mosaique FM.

Збиток буде завдано індустріям і туризму, і традиційних ремесел. Міністр зазначив, що на даний час знайти рішення цієї проблеми не вийде.

У середу переодягнені у військову форму бойовики під'їхали на машині до будівлі парламенту Тунісу і увірвалися в розташований поруч з ним музей "Бардо", захопивши в заручники іноземних туристів. На момент нападу у музеї, за різними даними, перебували від 100 до 200 відвідувачів.

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За даними агентства Рейтер, жертвами теракту стали 23 особи, у тому числі 20 туристів. Двоє нападників були знищені. Раніше міністр охорони здоров'я Тунісу назвав серед загиблих громадян Італії, Франції, Колумбії, Японії, Іспанії, Австралії, Польщі, Великобританії. Поранення отримали понад 40 осіб, серед них один турист із Росії.