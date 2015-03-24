ЗМІ: перед падінням літак A320 почав різко знижуватися

Про це пише Газета.ру з посиланням на дані Flightradar24.

Flightradar24, проаналізувавши маршрут літака, повідомляє, що той піднявся на висоту до 38 тисяч футів (близько 12500 метрів), а потім почав знижуватися. Сигнал з літаком було втрачено, коли він перебував на висоті 6800 футів (близько 3250 метрів).

Згідно з графіком польоту, перед катастрофою літак знижувався зі швидкістю близько 3000-4000 футів в хвилину.

Читайте такожНа борту авіалайнера, який розбився у Франції, перебували переважно громадяни Німеччини"Як відзначають експерти, така швидкість зниження характерна для судна, що заходить на посадку", - стверджує видання.

Сьогодні на півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus A320, що виконував рейс Барселона - Дюссельдорф. На борту перебували 148 осіб: 142 пасажири і 6 членів екіпажу