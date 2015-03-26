Повітряний простір над Єменом оголошено безпольотною зоною

Про це повідомляє Газета.ru із посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що по аеропорту Сани та авіабазі аль-Дулаїмі завдано авіаударів. За повідомленням Agence France-Presse, авіація Саудівської Аравії знищила ключові позиції повстанців.

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Тим часом США зажадали від шиїтських повстанців скласти зброю і повернутися до мирних переговорів. Американські війська не беруть участі в кампанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Ємені бойовики захопили військову базу.