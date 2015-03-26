Повітряний простір над Єменом оголошено безпольотною зоною
09:41, 26 березня 2015Світ
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Очолювана Саудівською Аравією коаліція оголосила повітряний простір над Єменом забороненою для польотів зоною.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ru із посиланням на Reuters.
Раніше повідомлялося, що по аеропорту Сани та авіабазі аль-Дулаїмі завдано авіаударів. За повідомленням Agence France-Presse, авіація Саудівської Аравії знищила ключові позиції повстанців.
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Тим часом США зажадали від шиїтських повстанців скласти зброю і повернутися до мирних переговорів. Американські війська не беруть участі в кампанії.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Ємені бойовики захопили військову базу.
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