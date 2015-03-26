Президент Ізраїлю не поїде до Москви на парад 9 травня - ЗМІ

Найближчим часом вирішиться, хто приїде на урочистості від ізраїльської сторони, заявила РИА Новости посол Ізраїлю в РФ Доріт Голендер.

"Ці питання обговорюються, ще немає остаточних відповідей щодо приїзду представника Ізраїлю. На превеликий жаль, президент держави Реувен Рівлін не зможе бути на цих урочистостях. Але ми очікуємо високопоставленого ізраїльського представника, хто це буде, вирішиться буквально найближчим часом", - сказала дипломат.

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Раніше Москва направила низці світових лідерів запрошення відвідати парад на честь 70-ї річниці Перемоги над фашизмом. Однак на сьогоднішній день відомо, що від поїздки до Москви відмовилися президенти Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Болгарії, Грузії, Естонії та Словаччини. Президент США Барак Обама також не приїде в Росію 9 травня. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що не має наміру їхати в Москву, також як і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Президент Європейської ради Дональд Туск також прийняв рішення не відвідувати святкування 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Москві.